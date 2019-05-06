Gagauz Özerk Yeri'nde Hıdırellez Bayramı kutlandı

ÇADIR LUNGA (AA) - Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri'nde tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini ve yazın başlamasını simgeleyen Hıdırellez Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır Lunga şehrinde düzenlenen törene, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, TİKA Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Pavel Voicu ve çok sayıda kişi katıldı.

Başkan Vlah, açılış konuşmasında, Hıdırellez'in her sene kutlandığını anımsatarak, "Gagauzlarda çok gelenek var. Gagauzlar çalıştığı gibi eğlenmeyi de bilir." dedi.

Vlah, Gagauz Özerk Yeri'nin kapılarının misafirlere her zaman açık olduğunu söyledi.

Gagauz türkülerinin çalınması ve yöresel halk oyunlarının gösterisiyle devam eden etkinlikte at yarışları yapıldı.

