HABER

Gagauz Türkü müzisyenin Türkiye sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'ye 26 yıl önce burs kazanarak gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İvan Çelak, Türkiye'ye büyük sevgi duyuyor - Gagauz besteci ve akordeoncu Dr. İvan Çelak: - "Türkiye, kapılarını açtı, okuttu, imkanlar sağladı. Şahsım ve bütün Gagauzlar adına Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye bir vefa borcum var" - "Toprağını unutmazsan ancak kendini bulabilirsin. Ben de bir Gagauz Türkü olarak kendi toprağımdan hareket etmeye gayret ediyorum. Bestelediğim eserlerde Gagauz kültürünü yaşatmaya çalıyorum" - "Babam bana akordeon oyuncağı aldığı için müzisyen olabildim. Tabanca alsaydı kim bilir ne olurdum. Toplumun sağlıklı olmasını istiyorsanız hayata sanatı dahil etmelisiniz"

DMITRI CHIRCIU - Türkiye'ye 26 yıl önce lisans bursu kazanarak gelen Gagauz Türkü müzisyen İvan Çelak, Türkiye'ye büyük sevgi besliyor.

Moldova'daki Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır Lunga kentinde dünyaya gelen Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. İvan Çelak, Türkiye'deki hayatını, eğitimini, sanatla ilgili deneyim ve çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Müziğe babası sayesinde yöneldiğini belirterek, "Babam akordeonu sevdiği için bana bir akordeon oyuncağı aldı. Biraz büyüyünce 'bebek' isimli küçük bir akordeon aldı, sonra daha büyük olanını aldı. En sonunda aldığı akordeonda hala çalıyorum." dedi.

Türkiye'den 1992’de lisans bursu kazanan Çelak, Moldova’da 10 yıldan fazla akordeon eğitimi gördüğünü ve bu alanda öğretmenlik yaptığını söyledi.

Çelak, bestecilik ve akordeon alanında başarılara imza attığını kaydederek, "Türkiye, kapılarını açtı, okuttu, imkanlar sağladı. Şahsım ve bütün Gagauzlar adına Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye bir vefa borcum var." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de farklı bir dünyayla karşılaştım"

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Moldova'da zor bir sürecin yaşandığını dile getiren Çelak, iş arayışı peşinde olan Gagauzların yurt dışına gittiğini belirtti.

Besteci Çelak, eğitim için Türkiye'ye gelmenin anlık bir karar olduğunu anlatarak, "Bir arkadaşım bana 'Türkiye'de okumak ister misin' diye sordu. Hiç düşünmeden 'evet' dedim. Aslında bu cevabın, ekonomik durumunun kötü olması, o zamanlar Gagauzlara köstek olunması, iş imkanların bulunmaması gibi birçok nedeni vardı." şeklinde konuştu.

Çelak, Türkiye'de farklı bir dünyayla karşılaştığını belirterek, "Burada benim için her şey değişikti. Sistem, dil, din, insan ve sosyal ortam gibi. Her şey 180 derece değişti." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanatı dalından mezun olduğunu dile getiren Çelak, Gagauz Türkçesinin Türkiye Türkçesine yakın olduğu için dil konusunda zorlanmadığını ifade etti.

Akordeoncu Çelak, üniversiteden hocası Türk besteci ve müzik eğitimci Muammer Sun'un hayatında önemli bir rol oynadığını ve her yönüyle kendisi için örnek olduğunu söyledi.

Bir milletten ilk tanıştığı insanın önemine işaret eden Çelak, "Şansım Sun ile tanışmak oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çelak, Sun için şiir yazdığını belirterek, "Hocam, hayatımın her alanında etki yarattı, her şeyi mükemmel yapmamı öğretti. Babalık etti, hayatımdaki taşları kaldırdı. Tabii yürümek de benden oldu. Ona çok minnettarım." dedi.

- "Gagauz kültürünü yaşatmaya çalıyorum"

İvan Çelak, Türkiye'de piyano, senfoni orkestra ve soprano için beste yarışmalarında ödüller aldığını ve yaptığı bestelerle kitaplar bastırdığını belirtti.

Türkiye'de akordeon metodu geliştirdiğini dile getiren Çelak, "Yazdığım metot, akordeonun profesyonel bir yaklaşımla öğrenilmesini sağlar. Bu kitaptan Türkiye'deki bütün akordeon severler faydalanabilir. Böylelikle bir Gagauz olarak Türkiye'deki müzik alanına katkıda bulunmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Çelak, bestecilik kimliğinin oluşturulmasının kolay olmadığını kaydederek, "Toprağını unutmazsan ancak kendini bulabilirsin. Ben de bir Gagauz Türkü olarak kendi toprağımdan hareket etmeye gayret ediyorum. Bestelediğim eserlerde Gagauz kültürünü yaşatmaya çalıyorum." diye konuştu.

Gagauz kültürünü evrensel boyuta taşımaya çalıştığını ifade eden Çelak, Gagauz türküleri üzerine bestelediği “Ballad” adlı eserinin uluslararası koro festivallerinde seslendirildiğini anlattı.

Çelak, "Gagauz Suiti" bestesinin ilk Gagauz senfonik eseri olma özelliğini taşıdığını ve çeşitli yarışmalarda ödüller aldığını söyledi.

- "Sanat toplum için önemli"

Sanatın toplum için önemli yere sahip olduğuna dikkati çeken Çelak, "Babam bana akordeon oyuncağı aldığı için müzisyen olabildim. Tabanca alsaydı kim bilir ne olurdum. Toplumun sağlıklı olmasını istiyorsanız hayatına sanatı dahil etmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Müziğin kendisi için bir ifade biçimi olduğunu söyleyen Çelak, "Müzisyen olmasaydım her şey olabilirdim. Mühim olan yürüdüğün yolda mutlu olmak. Yürüdüğün yolda mutluysan, o halde bu senin yolundur." şeklinde konuştu.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Havalimanında yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere kukla sürpriziHavalimanında yarıyıl tatiline çıkan öğrencilere kukla sürprizi
Pamuk Teyze, nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyorPamuk Teyze, nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akordeoncu Besteci Gagauz Özerk Yeri İvan Çelak Moldova

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürdü

Otomobili polislerin üzerine sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.