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Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimine Moldova’daki Türk toplumunun yaşadığı Gagavuzya duyarsız kalmadı.

Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimine Moldova’daki Türk toplumunun yaşadığı Gagavuzya duyarsız kalmadı. Gagavuzya Belediye başkanı Anoteli Topal, Türk kardeşlerini canına kast eden hain FETÖ terör örgütünün şehit ettiği masum insanların isminin yazılı olduğu bir anıt yaptırdı.
Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin en büyük parkına dikilen anıtı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte ziyaret eden Başkan Topal, “Türk halkı bizim kardeşimiz, onları şehit eden FETÖ bizim de düşmanımız” dedi.
FETÖ terör örgütünün çok sayıda okulunun olduğu Moldova’da Gagavuzya bölgesinin Belediye Başkanı Anoteli Topal, Türkiye’nin acısına ortak olduklarını ifade ederek, "Biz o gece en az Türkiye’deki kardeşlerimiz kadar acı çektik. Bu hain örgütün gerçek yüzünü Gagavuzya halkına da göstermek için bu anıtı diktik” diye konuştu.

Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı

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