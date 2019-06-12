Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi

Moldova’da Türk toplumunun yaşadığı Gagavuzya’yı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İvana Vlah ve Belediye Başkanı Anatoli Topal ile bir araya geldi.

Gagavuzya, Çadır Lunga ve Comrat eyaletinden oluşan Türk bölgesinde incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Gagavuzya Belediye Başkanı Anatoli Topal ve yardımcısı Ceban Vadim ile bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Mustafa Dündar, Gagavuzya’ya Türkiye tarafından yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Dündar, Türkçe konuşan iki toplumun daha çok kaynaşması gerektiğini belirterek, bilhassa Gagavuz çocuklarını Bursa’ya davet etti.

Moldova Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah’ı da ziyaret eden Başkan Dündar, haziran ayında yapılacak seçimlerde kendisine başarılar diledi. Gagavuzya Başkanlığı’na yeniden aday olan mevcut başkan İvana Vlah’dan seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Dündar, Gagavuzya’daki yeni neslin Türkçeden kopmaya başladığını aktaran Başkan Vlah’a gruplar halinde Gagavuz çocukları Bursa’da ağırlama sözü verdi. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini ziyaret ettiğini ve sık sık görüştüklerini anlatan Vlah, Türkiye’nin kendilerine büyük destek verdiklerini ve bunun için minnettar olduklarını ifade etti.

Gagavuzya Belediye Başkanı Anatoli Topel, bölgenin Avrupa Birliği desteği ile canlandığını Türkiye’nin de TİKA kanalıyla çok büyük yardım ve yatırımlar yaptığını ifade ederek, Osmangazi gibi büyük bir belediyenin de proje desteğini beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin bile Gagavuzya halkına çok büyük moral verdiğinin altını çizen Topal, Osmangazi Belediyesi’nin bu ziyaretinden de çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Başkandan destek sözü

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Gagavuzya bölgesine Türkiye olarak yardım edildiğini ve proje desteğinin devam edeceğini belirterek, “İki belediye bürokratlarıyla birlikte bir çalışma yaparak Gagavuzya için neler yapılabilir bir yol haritası çıkartalım. Gerekli çalışmaları bizzat ben de takip ederim. Önceliğimiz Gagavuzya’nın kültürel gelişmesi olmalı. Yeni nesil Türkçe’den uzaklaşıyor bunu önlememiz lazım. Bunun için Gagavuz çocukları ile Bursa çocukları bir araya gelsin ve kaynaşma ortamını kuralım” dedi.



