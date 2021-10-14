Gain'den yıllık premium abonelik seçeneği büyük indirimle geliyor

Ses getiren orijinal yapımlar, popüler yabancı programlar, kısa ve uzun metraj filmler, diziler, yarışmalar, canlı şov programları ve çok daha fazlasını şimdi GAİN’de indirimli fiyatla izlemek mümkün. GAİN yeni sunmaya başladığı yıllık Premium abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL ( yıllık 166,8 TL) ödeyerek tüm içerikleri yıl boyu izleme seçeneği sunuyor.

13 Ekim tarihinden itibaren indirimli yıllık GAİN Premium’dan yararlanmak için, üyelerin işlemlerini web tarayıcıda www.gain.tv web sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Uygulama içi ödeme ile mobilden yapılan işlemlerde yıllık abonelik seçeneği henüz sunulmuyor.

