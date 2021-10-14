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Gain'den yıllık premium abonelik seçeneği büyük indirimle geliyor

14.10.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tümü özgün, kısa ve uzun süreli içerikleri, kullanım kolaylığı sağlayan dikey ve yatay formatta sunan Gain’de yıllık Premium abonelik dönemi başlıyor. 13 Ekim’den itibaren Gain Premium’a yıllık abone olanlar ayda 13,90 TL’ye Hamlet, Dayı Şov, Orta Kafa Aşk, Gain Açık Mikrofon, Ayak İşleri, 10 Bin Adım ve çok daha fazlasını yıl boyu büyük indirimle izleme şansı yakalıyor.

Gain'den yıllık premium abonelik seçeneği büyük indirimle geliyor

Ses getiren orijinal yapımlar, popüler yabancı programlar, kısa ve uzun metraj filmler, diziler, yarışmalar, canlı şov programları ve çok daha fazlasını şimdi GAİN’de indirimli fiyatla izlemek mümkün. GAİN yeni sunmaya başladığı yıllık Premium abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL ( yıllık 166,8 TL) ödeyerek tüm içerikleri yıl boyu izleme seçeneği sunuyor.

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13 Ekim tarihinden itibaren indirimli yıllık GAİN Premium’dan yararlanmak için, üyelerin işlemlerini web tarayıcıda www.gain.tv web sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Uygulama içi ödeme ile mobilden yapılan işlemlerde yıllık abonelik seçeneği henüz sunulmuyor.

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