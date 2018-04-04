Galada saldırı! Berna Öztürk'ü kolundan tutup kaçırmak istediler

İsminin Mert Ö. olduğu öğrenilen şahıs Berna Öztürk'ü kolundan tutup dışarı kaçırmak istedi. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk'ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri Berna Öztürk'ün etrafında adeta koruma duvarı oluşturdu. Polis saldırgan Mert. Ö'yü gözaltında alındı. Yapılan incelemede Mert Ö.'nün Berna Öztürk'ün takıntılı hayranı olduğu belirlendi. Mert Ö'nün Berna Öztürk'ün sosyal medya hesaplarına da mesajlar atarak taciz ettiği iddia edildi. Olaydan sonra set ekibi ile Berna Öztürk otel içerisinde bir süre bekletildikten sonra güvenlik görevlileri eşliğinde filmin izleneceği AVM’deki salona gitti.

“Teşekkür ederim her şey yolunda çok sağ olun. Mühim olan filmimiz, filmimizin çok iyi olması. İnşallah hep birlikte gülüp eğleneceğiz. Yeniden sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir film olduğunu umuyoruz. Biz de daha izleyemedik. İnşallah biz de sizlerle beraber güleceğiz”

“MUHTEŞEM BİR EKİPLE ÇALIŞTIM”

Gala bu çirkin saldırının gölgesinde gerçekleştirildi. Galaya katılan Film oyuncularından Ivana Sert, “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem bu filmde rol almak hem de Yeşilçam oyuncusu ustaları ile çalışmak benim için çok güzel bir deneyimdi. Oyuncu değilim biliyorsunuz ama bu yolda yürümeye başladım. Muhteşem bir ekiple çalıştım. Çok güzel bir yerde filmi çektik. Hepinizi davet ediyorum. 6 Nisan’da vizyondayız. Mutlaka izleyin. Yeşilçam Sinema Kültür Sanat adına ödül aldım. İnanılmaz güzel bir ödül. Çok önemli bir ödül” dedi.

Galaya katılan Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, "Hamit Bey sağ olsun. Yeni projesi, ilk projesi ona da başarılar diliyorum. Çok güzel bir kadro ile çalıştık. Peker Açıkalın olsun, Ivana olsun. Arkadaşlarımın hepsi başarı ile çalıştı. Güzel bir çalışmaydı. İnşallah yolumuz açık olur devamı gelir. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu