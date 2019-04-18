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GalaFX'in Yeni Reklam Filmleri Yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Uluslararası Piyasalarda Büyümesini Sürdüren GalaFX'in yeni reklam filmleri yayınlandı

GalaFX'in Yeni Reklam Filmleri Yayınlandı

FCA Lisanslı olan kuruluşun pazarlama ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde; "Dünya üzerinde forex işlem hacmi ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Gerçekten eğitimini alarak bu alana yönelen ve kazanç elde eden çok fazla yatırımcı bulunuyor. Aksi durumlarda elbet mevcut. Kaldıraçlı bir piyasa olduğu için kazançlı olduğu kadar riskli bir piyasa aynı zamanda. Bu açıdan biz https://forexpiyasam.com/galafx.html GalaFX olarak öncelikle potansiyel yatırımcı adaylarını ciddi bir eğitim ve demo sürecinden geçirdikten sonra piyasalar ile buluşturuyoruz. %100 öğrendikten ve analiz yeteneklerini geliştirdikten sonra gerçekten kolay!"

3 seriden oluşan ve "Böyle Para Kazanmak Mı Varmış?" temalı çalışma ”forex sektörü” https://forexpiyasam.com/ forex sektörü tarafından çok sevildi. Pazarın genişlemesine ve ekosistemin büyümesine katkılarından ötürü GalaFX'den bu serilerin devamını bekliyoruz.

GalaFX Reklam Filmleri


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GalaFX reklam reklam filmi forex

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