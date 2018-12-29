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Galapagos Adaları'nda ses çıkaran havai fişekler yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 11:51 | Son Güncelleme

Galapagos Adaları'nda ses çıkaran havai fişekler yasaklandı

LIMA (AA) - Ekvador hükümeti, patlama sesisinin vahşi yaşama ve ekosisteme zarar vermesi nedeniyle Galapagos Adaları'nda ses çıkaran havai fişeklerin kullanımını ve satışını yasakladı.

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nın hükümet konseyi başkanı Lorena Tapia, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni kuralla takımadaların Pasifik'te geniş bir alanı kaplayan 13 büyük adasında ve en az 17 adacığında gürültüye neden olan havai fişeklerin girişinin, satışının ve dağıtımının engellediğini belirtti.

Tapia, "Bu, hem Ekvador hem dünya için bir hediye." ifadesini kullandı.

Yetkililer, yasağın, Latin Amerika'da havai fişeklerin geleneksel olarak görüldüğü yeni yıl kutlamalarından birkaç gün önce getirildiğini açıkladı.

Ses çıkarmayan ve yalnızca ışık gösterisinde kullanılan havai fişekler yasak kapsamının dışında tutuldu.

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ekvador Galapagos Adaları havai fişek

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