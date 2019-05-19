Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu.
Yer: İstanbul... Hepsi peş peşe geldi
1940'lı yıllardan 1970li yıllara kadar yarım asrı devirmiş, çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar, Dolmabahçeye doğru hareket etti.
Oluşturulan konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla sahildeki vatandaşları selamlarken, vatandaşlar tarafından da alkışlandılar.
Dolmabahçe'deki Saat Kulesi altında İKOD Üyeleri bir süre bekledikten sonra Sarıyer'e hareket etti.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri,Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla Galata Köprüsü üzerinde bir araya geldi.
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