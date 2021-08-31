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Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atlayıp sosyal medyada paylaştı

31.08.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merter'de metrobüsün üzerinde ve Sultangazi’de otobüsün üstünde yolculuk yaptığı görüntülerle tanınan genç, bu kez de Galata Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak hareket halindeki geminin üstüne atladı. Yaptığı çılgınlığı kaydettiren genç yürekleri ağızlara getiren o anları sosyal medyadan paylaştı.

Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atlayıp sosyal medyada paylaştı

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.

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GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN GEMİYE ATLADI

O genç bu kez akıl almaz bir çılgınlığa imza attı. Genç Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı. Korkuluklara çıkan genç, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı.

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Yürekleri ağza getiren o anları hem kaydeden hem de kaydettiren genç ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı. Ancak geminin mürettebatı gencin güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı.

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Kaptan köşküne götürülen genç, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan genç ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı. Özer, kameralara yansıyan korku dolu o anları ise sosyal medyada paylaştı.

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İHA

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İstanbul
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