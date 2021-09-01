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Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı

01.09.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer (27) gözaltına alındı.

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı. O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde; ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı. Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü. Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i bu akşam gözaltına aldı. Özer'in polis merkezindeki işlemleri sürüyor. (DHA)

Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atlayıp sosyal medyada paylaştıGalata Köprüsü’nden geminin üstüne atlayıp sosyal medyada paylaştı


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