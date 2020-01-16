HABER
  4. Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı

Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Galata Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ticari taksiye çarptı.

Galata Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Fatih Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Köprüsü üzerinden Karaköy istikametine seyir halinde olan Erhan Çakmak yönetimindeki 34 CFT 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Otomobilin içerisinde bulunan Erhan Çakmak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı Karaköy istikametinde tek şeritten kontrolü olarak sağlandı.
Kaza sonrası otomobilden yara almadan çıkan sürücü Erhan Çakmak, “Çok hızlı da gitmiyordum. Gidiyor gibi gördüm bir anda çarptım. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kendi teşhisimi kendim de koyamıyorum. Diğer araç orada duruyordu. Şu anda pek bir şey hissetmiyorum. Ambulans geldi ilgilendiler ama ben pek bir şey hissetmediğim için gitme ihtiyacı duymadım. Araçta tek başımaydım. Başka da kimse yoktu. Hafif bir dokunma ile nasıl ters dönüldüğünü gördüm. O çarpmayla dönmemeliydi. Nasıl oldu bende anlamadım” dedi.
Kaza sonrası yan yatan otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltildi. Kaza sonrası çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Kayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altındaKayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altında
Kayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altındaKayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Metin İyidil'le ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde gasp! Parasını alıp böyle kaçtılar

Beylikdüzü'nde gasp! Parasını alıp böyle kaçtılar

Bursa'da 700 polisle şafak operasyonu! Kapılar koç başlarıyla kırıldı

Bursa'da 700 polisle şafak operasyonu! Kapılar koç başlarıyla kırıldı

Anayasa Mahkemesi'nden Soma maden faciasını protesto edenlere polis müdahalesi hak ihlali kararı

Soma maden faciasını protesto edenlere polis müdahalesi hak ihlali sayıldı

Galata Köprüsü'nde kaza! Otomobil devrildi

İstanbul'da trafiği felç eden kaza!

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! Özden Zeynep Oktav'dan açıklama geldi

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.