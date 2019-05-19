Galata Köprüsü'nde 100 klasik otomobil ile 100. Yıl Konvoyu... (Havadan Görüntü)

Ali AKSOYER- Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da renkli aktivitelerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri,Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla Galata Köprüsü üzerinde bir araya geldi. 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar yarım asrı devirmiş, çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar, Dolmabahçe’ye doğru hareket etti. Oluşturulan konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla sahildeki vatandaşları selamlarken, vatandaşlar tarafından da alkışlandılar. Dolmabahçe'deki Saat Kulesi altında İKOD Üyeleri bir süre bekledikten sonra Sarıyer'e hareket etti.

