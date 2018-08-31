HABER

Galata Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Galata Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

İSTANBUL (AA) - Yeni Galata Köprüsü bakım çalışmaları sebebiyle 4 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak.

Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 4 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Açıklamada, aynı gün Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsünün UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
CHP'li Aygun'dan Ergene Nehri'nde oltalı eylemCHP'li Aygun'dan Ergene Nehri'nde oltalı eylem
Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım tutuklandıDanıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galata Köprüsü

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.