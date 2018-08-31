Galata Köprüsü'nde bakım çalışması yapılacak

İSTANBUL (AA) - Yeni Galata Köprüsü bakım çalışmaları sebebiyle 4 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak.
Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 4 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.
Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.
Açıklamada, aynı gün Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsünün UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.
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