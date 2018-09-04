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Galata Köprüsü'nde bakım çalışması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 04:21 | Son Güncelleme

Yeni Galata Köprüsü bakım çalışmaları dolayısıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni Galata Köprüsü bakım çalışmaları dolayısıyla saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması gerçekleştirildi.

Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açıldı.

Araç ve yayalar alternatif güzergah olarak Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek.

Bu arada Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsünün UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.

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Galata Köprüsü

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