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Galata Köprüsü’nde balık tutma yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

15’inci Tarihi Yarımada Balık Festivali kapsamında Galata Köprüsü’nde balık tutma yarışması düzenlendi.

15’inci Tarihi Yarımada Balık Festivali kapsamında Galata Köprüsü’nde balık tutma yarışması düzenlendi. Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren ‘rastgele’ diyerek oltalarını Haliç’e attı.
Fatih Belediyesi ve KUMDER’in (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) işbirliğiyle bu yıl 15’incisi düzenlenen Fatih Belediyesi Balık Festivali’nin 2’nci gününde balık tutma yarışması Galata Köprüsü’nde düzenlendi. Balık tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında gerçekleşen yarışmaya 97 yarışmacı katıldı. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmada vatandaşlar ‘rastgele’ diyerek oltalarını Haliç’e attı. Yarışmacılar tuttukları balıklarla kıyasıya mücadele yaşadı. Daha sonra yarışmacıların tuttukları balıklar tartıldı.

Yarışmanın Birincisi Muhammed Korkmaz
Balık tutma yarışmasında sona gelindiğinde ise tutulan balıklar tartılarak sıralama belirlendi. Balık tutma yarışmasının 1’incisi 3 kilo 390 gram ile Muhammed Korkmaz oldu. 2’nciliği 3 kilo 150 gram ile Osman Uslu, 3’üncülüğü ise 2 kilo 740 gram ile Mustafa Altun kazandı. Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi ve KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu kupa ve çeşitli hediyeleri dereceye girenlere takdim ettiler. Yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından Galata Köprüsü’nde balık ekmek dağıtımı yapıldı. 2 bin kişilik uskumru vatandaşlar için ızgaralarda pişirildi. Izgaraların başına geçen Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi ve KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu. Balık ekmek yemek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"Amacımız farkındalık oluşturmak”
Balık tüketimi için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten KUMDER Başkanı Kemal Duranoğlu, "Bu sene 15’incisini düzenliyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Balık tüketimi maalesef az. Balıklar da istediğimiz kadar çıkmıyor. Küresel ısınmaya karşı vatandaşlarımıza bir mesaj vermek ve bunu yaparken de vatandaşlarımıza ikramda bulunmak istedik. Bugün burada 2 bin kişilik balık ekmek dağıtıyoruz. 97 tane oltacımız yarıştı. Kazananları belirledik şimdi de vatandaşlara balık ekmek dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sadece balık tutmak değil, onun zevki ve huzuru daha güzel oluyor”
Sabah 5’ten beri balık tutan Mehmet Kaplan, "Saat sabah 5’ten beri buradayım. Maşallah çok güzel. Çok balık yok ama oltaya göre çok güzel balıklar var. 15 tane kadar balık yakaladım. Şu anda bir tane daha yakalıyorum ve kaçırdık” dedi.
Balık tutmanın insana huzur verdiğini belirten Hasan Acun, “Balık tutmak güzel bir şey. Bunun zevki farklı. Bir dünya masraf yapıyoruz. Sadece balık tutmak değil, onun zevki ve huzuru daha güzel oluyor. Sabah başladık balık tutmaya. Yaklaşık 2 kiloya yakın tuttum. Çok güzel balıklar çıkıyor. Mezgit, istavrit, ispari gibi” diye konuştu.
Muhammed Korkmaz, ise "3 kilo 100 gram balık yakaladım ve birinci oldum. Sabah 6’dan beri buradayım. Mücadele çok iyiydi, keyif aldık. Birinci oldum, çok mutluyum. Fatih Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da bu aktiviteleri bize sunduğu için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Balık festivaline Adıyaman’dan geldiğini belirten bir vatandaş da “Bu festivalden gurur duydum. Adıyaman’dan geldim. Yarışmacılara da başarılar dilerim. Bu festivali yapanlardan da Allah razı olsun” dedi.

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