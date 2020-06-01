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Galata Köprüsü'nde yağmura aldırmadan balık tutmaya devam ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 14:14 | Son Güncelleme

Yasağın kalkmasının ardından Galata Köprüsü'nde vatandaşlar yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında köprü ve sahillerde olta balıkçığı yasaklanmıştı. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından bugün yasak sona erdi. Olta balıkçıları ise köprü ve sahillere akın etti. Amatör balıkçıların vazgeçilmez noktalarından olan Galata Köprüsü yine balıkçılarla doldu taştı. Vatandaşlar sağanak yağışa aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.

"İKİ AYIN STRESİNİ ATMAYA GELDİK"

Balıkçığın bir tutku olduğunu belirte Ersin Saka, "İki ayın stresini atmaya geldik. Yağmura yakalandık ama yağmurluk var balık tutmaya devam ediyoruz. Saat 06.30'da geldi. Normalde sürekli geliyordum. Şimdi iş yerim de kapalı. 2 aydır evdeyiz stres atmak istedik" dedi.

Yağmura rağmen Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya devam eden Korhan Şaşmaz "Yağmur bizi etkilemiyor. 3 aydır hasret kaldık balığa. Balık hastalık gibi, ayrı bir şey. 30-40 balık yakaladım" diye konuştu.

DHA

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