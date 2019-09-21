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Galata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

GALATA Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, Romanyalı bir turist kurtardı.

Galata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) GALATA Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, Romanyalı bir turist kurtardı. Son anda kurtarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 10.30 sıralarında yaşandı. Eminönü Galata Köprüsü’nde denize atlayan bir kadın, suyun üstünde çırpınmaya başladı. Bu sırada köprü altındaki bir restoranda kahvaltı yapan Romanyalı turist Lucian Bolboros denize atlayıp kadını su yüzeyinde tutmayı başardı. Kıyıdaki vatandaşların attığı can simidine tutunan turist genç, kadını kenara getirdi fakat kadını yukarı çekmek mümkün olmadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Deniz Polisi yabancı uyruklu kadını ve onu kurtaran turist genci bota aldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Galata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardıGalata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardıGalata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardıGalata Köprüsü'nden denize atlayan yabancı uyruklu kadını, turist kurtardı

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