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Galata Köprüsü'nden denize düşen kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 03:57 | Son Güncelleme

Galata Köprüsü'nden denize düşen kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Galata Köprüsü'nden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi, polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, köprünün üst kısmındaki yaya geçidinde alkol aldığı iddia edilen M.D. adlı erkek, bir anda dengesini yitirerek denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin uzun arayışı sonucu yarı baygın bulunan M.D, botla Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.D, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bir görgü tanığının ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
deniz polisi Galata Köprüsü karaköy

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