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  4. Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel görsel şölen

Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel görsel şölen

31.08.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı. Kule önünde toplanan vatandaşlar ışık gösterisini büyük ilgiyle izledi.

Ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

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Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.

Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor. Kanının son damlasına kadar vatanını savunan kadın, erkek, genç ve yaşlı 7'den 70'e tek vücut olmuş Türk halkının müşterek inancı mutlak bir zaferin yolunu açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

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GÖSTERİYİ KAYDETTİLER

Kule önünde toplanan çok sayıda vatandaş cep telefonlarıyla video gösterisini kaydetti. Gösterinin ardından daha önceden hazırlanan sahnede ünlü sanatçı Tuna Kiremitçi konser verdi.

(AA/DHA)

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30 Ağustos Zafer Bayramı
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