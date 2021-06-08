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  4. Galata Kulesi’nde korkunç olay! Genç kız kendini aşağı böyle bıraktı

Galata Kulesi’nde korkunç olay! Genç kız kendini aşağı böyle bıraktı

08.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Kulesi'nin seyir terasına çıkan 20 yaşındaki genç kızın, aşağıya atlayarak hayatını kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU

Öte yandan, genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
Kişi intahar yerini özenle seçip, sansasyonel bir son olsun istemiş. Peki bu duruma item sebepler neydi ? 1 Geçim sıkıntısı 2 Gelecek kaygısı 3 En iyi derece ile okuyup iş bulamama 4 Enflasyondan dolayı alım gücünün düşmesi 5 Yolsuzluklar ve adam kayırmalar 6 İnsanları aptal yerine koymaları 7 Ülkede yer yerinden oynarken siyasilerin film izler gibi izlemesi Sizce hangisi bu insanı intihara sürükledi ?
hiçbiri. cevap: iman eksikliği
genç bir kız bu saydıklarından intihar etmez.. aşk olabilir aile içi şiddet aile içi taciz türü aşığılanma zorla evlendirilme gibi şeyler,.,
@kara.cemal 8-hepsi
belki duygusal kardeşim onu niye yazmiyorsun.madem bu kadar dert ediyorsun sen de atlayıver biyerlerden bi zahmet
KPSS de 90 alanların bile torpili olmadığı için iş bulamadığı bu ortamda gençlerimiz nasıl bir girdapa atılıyor.
Kim bilir me derdi vardı Allah gani gani rahmet eylesin
eyvahlarr olsunn bee çok yazıkk fidan gibi kız kendine kıydı içim yandıı içimm...

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