Galata Kulesi'nde tartışma yaratan restorasyon çalışması! Sosyal medyada olay oldu

164 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bünyesine geçirilen, İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı yaşandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kulenin içindeki duvarların tahrip edildiği görüldü.

Geçtiğimiz ay restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiği açıklanmış, kentin simgesinin yaklaşık 1 aydır ışıklarının yanmadığı görülmüştü.

Galata Kulesi'ndeki çalışmadan görüntü paylaşan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, belediye birimlerinin olay yerine gittiğini duyurdu. Polat'ın paylaştığı video görüntüsünde kule içerisindeki duvarların kontrolsüz şekilde kırıldığı görüldü.

Mahir Polat sosyal medya hesabından görüntülerini paylaştığı video ile tepkisini, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" şeklinde dile getirdi.