Galata Kulesi turuncuya büründü

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü'nce Galata Kulesi'nde cuma akşamı başlatılan turuncu ışıklı aydınlatma, 26 Kasım Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar sürecek.

İstanbul'un rengi turuncuya döndü

Bu arada, farklı renkle aydınlatılan tarihi kule, İstanbul'da görsel bir şölen oluşturdu.

Aydınlatma, fotoğraf ve video çekmeyi seven vatandaşlara Boğaziçi'nde yılda bir kez yakalayabilecekleri renkleri sunuyor.

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria'nın öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verdi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni de 2011'de imzaladı. Sözleşme, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.