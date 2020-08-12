Galata Kulesi'nde tahribata Bakanlık'tan açıklama

İstanbul'un en önemli tarihi varlıklarından Galata Kulesi'nin iç duvarlardan birinin restorasyon çalışmaları kapsamında delme makinalarıyla tahrip edildiğini gösteren görüntüler tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, iç duvarın yıkımına dair görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak uygulamanın suç niteliğinde olduğunu, durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimlerinin olay yerine gönderildiğini bildirdi.

Polat, daha sonra yaptığı paylaşımda tutanak tutmak üzere olay yerine giden İBB teknik personelinin alana alınmadığını bildirerek "Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilirken, tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfının ardına gizlenen bu ihanetten derhal vazgeçin!" ifadelerini kullandı.