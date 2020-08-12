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Galata Kulesi'nde tahribata Bakanlık'tan açıklama

12.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Galata Kulesi'nin iç duvarlarından birinin delme makinalarıyla yıkıldığını gösteren görüntüler yoğun tartışma yaratırken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Galata Kulesi'nde tahribata Bakanlık'tan açıklama

İstanbul'un en önemli tarihi varlıklarından Galata Kulesi'nin iç duvarlardan birinin restorasyon çalışmaları kapsamında delme makinalarıyla tahrip edildiğini gösteren görüntüler tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, iç duvarın yıkımına dair görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak uygulamanın suç niteliğinde olduğunu, durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimlerinin olay yerine gönderildiğini bildirdi.

Polat, daha sonra yaptığı paylaşımda tutanak tutmak üzere olay yerine giden İBB teknik personelinin alana alınmadığını bildirerek "Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilirken, tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfının ardına gizlenen bu ihanetten derhal vazgeçin!" ifadelerini kullandı.

İBB sözcüsü Murat Ongun da tüm sorumlular hakkında suç suyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kamuoyundaki yoğun tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamaların Bakanlığın ilgili birimlerini de rahatsız ettiğini" belirterek "Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" dedi.

Galata Kulesi, geçen aylarda İBB'nin mülkiyetinden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti. Müzeye dönüştürülmesi planlanan Galata Kulesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları 2 Temmuz'da başlatılmıştı. Kule'nin 15 Eylül'de yeniden hizmete açılması öngörülüyor.

İlk olarak Bizans imparatoru Jüstinyen tarafından M.S. 507-508 yıllarında inşa edilen Galata Kulesi, 1348-49 yıllarında Cenevizliler tarafından yeniden inşa edildi. Deprem ve yangınlar nedeniyle çeşitli restorasyon çalışmalarının yapıldığı Kule, son olarak 1967 yılında onarımdan geçirilmişti.

DW/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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