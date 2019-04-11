GALATA KULESİ'NDEN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı. Polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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