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Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:04 | Son Güncelleme

GALATA Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti.

Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)-GALATA Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı. Polisin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)

Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti (1)Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti (1)

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