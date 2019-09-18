Galata Kulesi'ne mavi kravat takılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı prostat kanseri ayı aktivitesi için Galata Kulesi'ne, 19-20-21-22 Eylül'de dev bir mavi kravat takılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanya için şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "İstanbul Destanı" şiirinden esinlenildi.

İstanbul'un tarihi yapılarından Galata Kulesi sembol olarak belirlendi. Prostat kanseri için hastalığın sembol rengi olan açık maviden üretilen dev kravat, Galata Kulesi'ne takılarak İstanbulluların dikkati çekilecek.

Sosyal medyadan da desteklenecek kampanya boyunca Galata Kulesi'ni ziyaret edenler, fotoğraflarını "takbimavikravat" ve "prostatkanserinedikkat" etiketleriyle paylaşabilecek.

Galata Kulesi'nin mavi kravatlı fotoğraflarını kampanya sloganlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan ilk 300 kişiye kampanyanın sembolü olan mavi kravatlar hediye edilecek.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er'in de katılacağı etkinliklerde prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verecek.