HABER

Galata Kulesi'ne mavi kravat takılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Prostat kanseri ayı aktivitesi için Galata Kulesi'ne, 19-20-21-22 Eylül'de dev bir mavi kravat takılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı prostat kanseri ayı aktivitesi için Galata Kulesi'ne, 19-20-21-22 Eylül'de dev bir mavi kravat takılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanya için şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "İstanbul Destanı" şiirinden esinlenildi.

İstanbul'un tarihi yapılarından Galata Kulesi sembol olarak belirlendi. Prostat kanseri için hastalığın sembol rengi olan açık maviden üretilen dev kravat, Galata Kulesi'ne takılarak İstanbulluların dikkati çekilecek.

Sosyal medyadan da desteklenecek kampanya boyunca Galata Kulesi'ni ziyaret edenler, fotoğraflarını "takbimavikravat" ve "prostatkanserinedikkat" etiketleriyle paylaşabilecek.

Galata Kulesi'nin mavi kravatlı fotoğraflarını kampanya sloganlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan ilk 300 kişiye kampanyanın sembolü olan mavi kravatlar hediye edilecek.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er'in de katılacağı etkinliklerde prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Er, şunları kaydetti:

"İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle babasında, amcasında ya da dedesinde prostat kanseri olan erkeklerde daha erken tarama gerekiyor. Aile öykünüzü biliyorsanız ve yaşınız da ilerliyorsa sağlık kontrollerinden geçmeyi, doktor muayenesi olmayı ve idrar ile ilgili yakınmalarınız varsa mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz."

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Sanat Sivas Çalıştayı başladıSanat Sivas Çalıştayı başladı
Altay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılarAltay Tankı, Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini kullandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
prostat kanseri Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er

En Çok Okunan Haberler

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.