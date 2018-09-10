SPOR

Galataray PUBG takımını duyurdu!

ESPOR HABERLERİ  | 10.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Galatasaray espor resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açılama ile PUBG takımı kurduğunu ve takımın oyuncularını duyurdu.

Galataray PUBG takımını duyurdu!

Galatasaay espor yatırımlarına devam ediyor. Galatasaray espor resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açılama ile PUBG takımı kurduğunu ve takımın oyuncularını duyurdu.

Toplam dört kişilik ekip; MCMV, imNs, Nottefuria ve RETIREDfps'tan oluşuyor. Yapılan açıklamaya göre ekibin kaptanı ise Orhun “iMCMV” Büyükkapucu koç mevkinde ise Can “FransizJean” Soylu yer alacak.

İşte Galatasaray’ın PUBG kadrosu :

Orhun “iMCMV” Büyükkapucu
Enes ”imNs” Bulazar
Furkan “NotteFuria” Kılınç
Tolga “RETIREDfps” Türe
Can “FransizJean” Soylu (Koç)


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Anahtar Kelimeler:
eSpor PUBG Galatasaray espor

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