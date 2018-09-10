Galataray PUBG takımını duyurdu!

Galatasaay espor yatırımlarına devam ediyor. Galatasaray espor resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açılama ile PUBG takımı kurduğunu ve takımın oyuncularını duyurdu.
Toplam dört kişilik ekip; MCMV, imNs, Nottefuria ve RETIREDfps'tan oluşuyor. Yapılan açıklamaya göre ekibin kaptanı ise Orhun “iMCMV” Büyükkapucu koç mevkinde ise Can “FransizJean” Soylu yer alacak.
İşte Galatasaray’ın PUBG kadrosu :
Orhun “iMCMV” Büyükkapucu
Enes ”imNs” Bulazar
Furkan “NotteFuria” Kılınç
Tolga “RETIREDfps” Türe
Can “FransizJean” Soylu (Koç)
Erangel, Miramar ve Sanhok'ta parçalı formamızı terletecek #PUBG oyuncularımız: #GSPUBG— Galatasaray Espor (@GSEsports) September 8, 2018
Orhun "iMCMV” Büyükkapucu @Orhun_B
Enes ''imNs'' Bulazar @imnspubg
Furkan “NotteFuria” Kılınç @nottefuriaa
Tolga "RETIREDfps" Türe @retiredfps
Koç: Can "FransizJean" Soylu @fransizjean
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