Galataray PUBG takımını duyurdu!

Galatasaay espor yatırımlarına devam ediyor. Galatasaray espor resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açılama ile PUBG takımı kurduğunu ve takımın oyuncularını duyurdu.

Toplam dört kişilik ekip; MCMV, imNs, Nottefuria ve RETIREDfps'tan oluşuyor. Yapılan açıklamaya göre ekibin kaptanı ise Orhun “iMCMV” Büyükkapucu koç mevkinde ise Can “FransizJean” Soylu yer alacak.

İşte Galatasaray’ın PUBG kadrosu :

Orhun “iMCMV” Büyükkapucu

Enes ”imNs” Bulazar

Furkan “NotteFuria” Kılınç

Tolga “RETIREDfps” Türe

Can “FransizJean” Soylu (Koç)



