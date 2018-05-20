Galatasaray 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda kutluyor!

Maicon'un eşi Ursula: Şampiyonluğa çok inanıyordum, takımdaki hırsı, isteği görüyordum ve ilk dakikadan beri şampiyonluğa inanıyordum. Galatasaray'a aşığım, Galatasaray taraftarına aşığım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi taraftar, kendimi maçlara çok kaptırıyorum.

Şarkıcı Berkay: Bizim için çok önemli ve özel bir gün. Burada olmak bizim için vazife gibi. Hastasıyız! Bu akşam sesimiz kısılana kadar desteğimizi göstereceğiz.

Spor Toto Süper Lig'de 21. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda büyük bir şölen hazırladı. Saat 19:05'te başlayan şampiyonluk kutlamalarına taraftarlar da büyük ilgi gösterirken, Galatasaray şampiyonluk kupasına da bu akşam kavuşmuş olacak.

Garry Rodrigues: İlk şampiyonluğum. Çok, çok mutluyum. Çok güzel bir şampiyonluk oldu, umarım böyle devam ederiz.

Saat 19.35: Sahnede bu kez Gripin Grubu var.

Yasin Öztekin: 2. kez şampiyon oluyorum, 6. kupam. Çok mutluyum. Sezon başında şampiyon olmak istiyorduk, çünkü 2 sezon olamadık. Fatih hoca geldikten sonra daha da iyi olduk, daha da güçlü olduk. Gomis olmasaydı gerçekten biraz sıkıntı çekerdik. Galatasaray'a gelen forvetin de gol atması lazım. Fatih Hoca geldikten sonra daha da iyiydi. Hocamız baba gibi. Bir sözü bile insanı o kadar motive ediyor ki, sahaya çıkınca her şeyi yapmaya çalışıyorsun hem onun için, hem de taraftar için. Maça çıkarkan o kadar hırslı oluyorsun ki, bunu zaten bu sene herkes görüyor. İnşallah uzun süre burada kalır. Galatasaray'a gelen forvetin gol atması lazım. Gomis'e elimizden geldiğince yardım ettik. O olmasaydı, biz olmadık. Huzur olması için neşe olması lazım, biz de bunu iyi başardık.

Nagatomo: İnanılmaz duyguluyum, duygularımı tarih edecek kelime bulamıyorum. Daha önce yaşamamıştım, çok gururluyum. Buraya geldikten sonra çocuğum doğdu. Onunla beraber şampiyonluk geldi, bize uğur getirdi.