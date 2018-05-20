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Galatasaray 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda kutluyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kutlamalara başladı. 21. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşiyor. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarındaki tüm gelişmeler haberimizde olacak.

Galatasaray 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda kutluyor!

Spor Toto Süper Lig'de 21. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda büyük bir şölen hazırladı. Saat 19:05'te başlayan şampiyonluk kutlamalarına taraftarlar da büyük ilgi gösterirken, Galatasaray şampiyonluk kupasına da bu akşam kavuşmuş olacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamalarından en özel anlar ve açıklamalar şu şekilde;

Saat 18.35: Galatasaray kafilesi, kutlamalar için Türk Telekom Stadı'na ulaştı.

Abdurrahim Albayrak: Çok rahatsızım. Dün akşam serum yedim. İyi değilim şu anda. Hastalandım. Dün akşam Göztepe taraftarlarının şampiyon Galatasaray'ı alkışlamasını beklerdim ama alkışlamadılar.

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Şarkıcı Berkay: Bizim için çok önemli ve özel bir gün. Burada olmak bizim için vazife gibi. Hastasıyız! Bu akşam sesimiz kısılana kadar desteğimizi göstereceğiz.

Saat 19.05: Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları, DJ Suat Ateşdağlı'nın performansıyla başladı.

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Maicon'un eşi Ursula: Şampiyonluğa çok inanıyordum, takımdaki hırsı, isteği görüyordum ve ilk dakikadan beri şampiyonluğa inanıyordum. Galatasaray'a aşığım, Galatasaray taraftarına aşığım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi taraftar, kendimi maçlara çok kaptırıyorum.

Garry Rodrigues: İlk şampiyonluğum. Çok, çok mutluyum. Çok güzel bir şampiyonluk oldu, umarım böyle devam ederiz.

Saat 19.35: Sahnede bu kez Gripin Grubu var.

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Yasin Öztekin: 2. kez şampiyon oluyorum, 6. kupam. Çok mutluyum. Sezon başında şampiyon olmak istiyorduk, çünkü 2 sezon olamadık. Fatih hoca geldikten sonra daha da iyi olduk, daha da güçlü olduk. Gomis olmasaydı gerçekten biraz sıkıntı çekerdik. Galatasaray'a gelen forvetin de gol atması lazım. Fatih Hoca geldikten sonra daha da iyiydi. Hocamız baba gibi. Bir sözü bile insanı o kadar motive ediyor ki, sahaya çıkınca her şeyi yapmaya çalışıyorsun hem onun için, hem de taraftar için. Maça çıkarkan o kadar hırslı oluyorsun ki, bunu zaten bu sene herkes görüyor. İnşallah uzun süre burada kalır. Galatasaray'a gelen forvetin gol atması lazım. Gomis'e elimizden geldiğince yardım ettik. O olmasaydı, biz olmadık. Huzur olması için neşe olması lazım, biz de bunu iyi başardık.

Nagatomo: İnanılmaz duyguluyum, duygularımı tarih edecek kelime bulamıyorum. Daha önce yaşamamıştım, çok gururluyum. Buraya geldikten sonra çocuğum doğdu. Onunla beraber şampiyonluk geldi, bize uğur getirdi.

Eren Derdiyok: Hedefimize koyduğumuz şeye ulaştık. Şimdi taraftarımızla heyecanı, mutluluğu paylaşacağız. Çok mutluyuz. Galatasaray'ın ait olduğu yer, Şampiyonlar Ligi. Geri dönüyoruz. Dünya çapında en çok taraftara sahibiz, onlar bizi destekliyor, farkındayız.

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Saat 19.53: Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Türk Telekom Stadı'na geldi ve Galatasaray taraftarı tarafından 'Sen olsan bari' şarkısının özdeşleştiği Bafetimbi Gomis ile bir araya geldi.

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Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan: “Bu şampiyonluk herkese hayırlı, uğurlu olsun. Çok çalıştık, başardık. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu başarıda Fatih Terim’in çok çok büyük payı var. Emeği geçen herkese teşekkürler. Camiamıza hayırlı olsun.”

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