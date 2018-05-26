Galatasaray 38. başkanını seçiyor!

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılacak.
Kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.
Kongrede, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 181 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.
Başkanlık için 4 aday
Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 4 başkan adayı yarışacak.
Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.
Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak.
Adayların listeleri
Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:
Mustafa Cengiz:
Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.
Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.
Dursun Özbek:
Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.
Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.
Ozan Korkut:
Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.
Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.
Ali Fatinoğlu:
Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.
Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.
Son başkan Mustafa Cengiz
Galatasaray Kulübünün 37. başkanı olarak 20 Ocak 2018 tarihindeki yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen ve koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz, daha önce vadettiği üzere 4 aylık bir sürenin ardından yeniden genel kurulu topladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarışacak. Kulübün 37. başkanı unvanını Mustafa Cengiz elinde bulundururken, seçilmeleri durumunda Ozan Korkut veya Ali Fatinoğlu ise 38. başkan olarak tarihe geçecek.
Rekor Ali Sami Yen'de
Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 37 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor.
Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde art arda 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.
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