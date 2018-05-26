Galatasaray 38. başkanını seçiyor!

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:

Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Kongrede, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 181 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Son başkan Mustafa Cengiz

Galatasaray Kulübünün 37. başkanı olarak 20 Ocak 2018 tarihindeki yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen ve koltuğu Dursun Özbek'ten devralan Mustafa Cengiz, daha önce vadettiği üzere 4 aylık bir sürenin ardından yeniden genel kurulu topladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarışacak. Kulübün 37. başkanı unvanını Mustafa Cengiz elinde bulundururken, seçilmeleri durumunda Ozan Korkut veya Ali Fatinoğlu ise 38. başkan olarak tarihe geçecek.

Rekor Ali Sami Yen'de

Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye dek 37 farklı kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da 1905-1918 tarihlerinde art arda 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.

