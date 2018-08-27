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Galatasaray - Alanyaspor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı yenilgilerden sonra Galatasaraylılar bu mücadeleye '9 puanlık maç' gözüyle bakıyor. Galatasaray, Alanyaspor'u yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın ise 3 puan önüne geçecek. İşte Galatasaray-Alanyaspor maçının tüm detayları...

Galatasaray - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray, Alanyaspor’u mağlup ederek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı yenilgileri avantaja çevirmek istiyor. Alanyaspor ise ligteki ilk puan veya puanlarını almak için mücadele ediyor.

CANLI

GALATASARAY - ALANYASPOR

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Onyekuru, Sinan, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Taha, Efecan, Lucas, Djalma, Bobo
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY'DA GARRY RODRIGUES VE TOLGA CİĞERCİ, ALANYASPOR'DA İSE WELLINTON, FERNANDES VE SACKEY YOK
Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesinde öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Alanyaspor'a karşı mücadele edemiyor. Alanyaspor ise Welinton ve Junior Fernandes sakat, Sackey ise cezalı...

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Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle: 9 puanlık maç saat kaçta? İlk 11’ler ve canlı izleme için alternatif kanallar Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle: 9 puanlık maç saat kaçta? İlk 11’ler ve canlı izleme için alternatif kanallar
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray - Alanyaspor süper lig

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