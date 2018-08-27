Galatasaray - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray, Alanyaspor’u mağlup ederek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı yenilgileri avantaja çevirmek istiyor. Alanyaspor ise ligteki ilk puan veya puanlarını almak için mücadele ediyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Onyekuru, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Taha, Efecan, Lucas, Djalma, Bobo

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY'DA GARRY RODRIGUES VE TOLGA CİĞERCİ, ALANYASPOR'DA İSE WELLINTON, FERNANDES VE SACKEY YOK

Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesinde öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, Alanyaspor'a karşı mücadele edemiyor. Alanyaspor ise Welinton ve Junior Fernandes sakat, Sackey ise cezalı...



