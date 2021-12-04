Galatasaray Altay maçı canlı izle! Galatasaray Altay maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geliyor. Son maçlar sonrası Galatasaray, Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşmüştü. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i ve maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. İşte Galatasaray Altay maçı canlı izleme yöntemi...

GALATASARAY ALTAY MAÇI CANLI İZLE!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray , Altay'ı konuk edecek. 3 maçtır galip gelemeyen ve 22 puanla 8. sırada haftaya giren Sarı Kırmızılı takım, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedeflemekte. Lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamayacak.

Maç Nef Stadyumu'nda oynanacak ve Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. 4 Aralık günü yani bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY ALTAY MAÇI İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa Mohamed

Altay (Muhtemel): Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Kazımcan, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez



