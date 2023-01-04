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GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

04.01.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Ankaragücü maçı için geri sayım devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadyumu'nda (Ali Samiyen Spor Kompleksi) başkent ekibini ağırlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray Ankaragücü maçı canlı izle ekranı karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile birlikte araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray, Ankaragücü ile Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri NEF Stadyumu'ndan 3 puanı kendi hanelerine yazdırıp ayrılmayı amaçlıyor. Maçta Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı. Galatasaray Ankaragücü maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ankaragücü maçı bugün (4 Ocak Çarşamba) oynanacak.

Maç, saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Jese

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP


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