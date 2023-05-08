GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Başakşehir maçı canlı izleme ekranı internette araşırılıyor. Maçta, Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Çağdaş Altay maçın dördüncü hakemi olarak açıklandı. İşte, Galatasaray Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Zaniolo, Icardi.

GALATASARAY'DA 5 İSİM KART SINIRINDA

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 karşılaşmada 22 üstünlük, 4 eşitlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Başakşehir ise ligde oynadığı 30 karılaşmanın 15'inden üstünlükle ayrılırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda ise yenildi. 51 puanı bulunan Başakşehir, 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, bu maçta kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında oynayamayacaklar.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

SÜPER LİG 33. HAFTA KARŞILAŞMASI: GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



