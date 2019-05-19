SPOR

Galatasaray - Başakşehir maçında Galatasaray 2 golü iptal edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 20:37 | Son Güncelleme

Cüneyt Çakır, VAR uyarısı sonrası Galatasaray'ın Younes Belhanda ile attığı golü iptal etti. 7 dakika sonra Onyekuru'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 2 dakika sonra Onyekuru, fileleri havalandırdı ve gol geçerli sayıldı.

Galatasaray - Başakşehir maçında Galatasaray 2 golü iptal edildi!

Galatasaray'ın Başakşehir ağlarına attığı gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

Galatasaray'ın 55. dakikada Younes Belhanda ile attığı gol sonrası VAR Hakemi Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır'ı uyardı ve pozisyonu izlemesi için davet etti.

Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemek için ekrana gitti. Mbaye Diagne'nin pozisyon başlangıcında topu kontrol ederken elle oynadığını işaret eden Çakır, golü iptal etti.

62'DE ONYEKURU ATTI, OFSAYT!

Galatasaray, 62. dakikada Henry Onyekuru ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Tarık Ongun'un uyarısı sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

64'TE BU KEZ GOL

Onyekuru, 64. dakikada bu kez duran toptan Onyekuru ile golü buldu. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Felipe Melo'dan G.Saray paylaşımıFelipe Melo'dan G.Saray paylaşımı
Wesley Sneijder uçağı kaçırdıWesley Sneijder uçağı kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig cüneyt çakır VAR

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Galatasaray - Başakşehir saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray - Başakşehir saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray - Başakşehir maçında Galatasaray 2 golü iptal edildi!

Tarihi maça VAR damgası! İki iptal...

Felipe Melo'dan Galatasaray'a destek

Felipe Melo'dan G.Saray paylaşımı

Wesley Sneijder uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyecek

Wesley Sneijder uçağı kaçırdı

Galatasaray'dan Ali Palabıyık paylaşımı

G.Saray'dan Ali Palabıyık paylaşımı

Fatih Terim rekorunu geliştirmek için sahaya çıkıyor

Terim rekorunu geliştirme peşinde

Mustafa Cengiz: 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyoruz

Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.