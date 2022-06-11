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Galatasaray başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, kim başkan oldu?

11.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray başkanı kim oldu, başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı, binlerce Galatasaraylı futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun oylama işlemleri tamamlandı. Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, kim başkan oldu?

Galatasaray başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, kim başkan oldu?

Galatasaray başkanlık seçimleri sürmeye devam ederken, birçok futbolsever Galatasaray'ın yeni başkanının Dursun Özbek mi yoksa Eşref Hamamcıoğlu mu olup olmayacağını merak ediliyor. Binlerce Galatasaraylı taraftarın merakla beklediği Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları için artık geri sayım başladı. Peki, Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olduğu Galatasaray başkanlık seçimi sonucu saat kaçta açıklanacak?

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor. Galatasaray başkanlık seçimi için toplanan yaklaşık 9 bine yakın üyenin oy kullanma işlemleri sürmeye devam ediyor. Oy kullanma işlemlerinin bitmesiyle birlikte, sayım aşamasına geçilecek ve en çok oyu alan ismin Dursun Özbek mi yoksa Eşref Hamamcıoğlu mu olduğu belli olacak.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan başkanlık seçimi oylamaları saat 15.00'da sona erecek. Oylama işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemine geçilecek. Galatasaray başkanlık seçim sonuçlarının akşam saatlerine doğru belli olması bekleniyor.

Galatasaray başkanlık seçimi adayları kimler? Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listelerinde kimler var?Galatasaray başkanlık seçimi adayları kimler? Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listelerinde kimler var?


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Galatasaray Futbol Kulübü
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