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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

19.04.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray’a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti.

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Cengiz, “Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa’da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert’e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu. (DHA)

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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Galatasaray katılsa katılsa Azeri ligine katılır, Avrupaya arkadan ittirilerek, VAR kayıtları elimizde tehditleriyle, kamikaze hakemlerle Ümit Öztürk gibi adamlarla şampiyon yapılıp gönderildiği Avrupada 40 maç yapıp sadece Azeri takımlarını bir iki maç yenebilen cinconu ne yapsınlar. Onlar himmetsiz hilesiz hurdasız VAR kayıtlarıyla satılık hakemlerle kumpaslarla iş yapmadan adam gibi sahada maç yapmayı öğrensinler. Bu işlerin ustası Terime bak, maçlar sahada değil masada kazanılıyor deyip şampiyon yapılıyor demek ki sahada kazanmıyor hayatları hile hurda dua himmet kumpas organize kötülük...
Futbol camiasında Türkiye'yi güçlü yansıtmış tek takım Galatasaray ...
aralarında herkesin yenip stres atması için bir takım çağırırsalar o Galatasaray olur işte ????

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