GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ 2022! Galatasaray yeni başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu başkan oldu?

Galatasaray başkanlık seçimleri sürmeye devam ederken, birçok futbolsever Galatasaray'ın yeni başkanının Dursun Özbek mi yoksa Eşref Hamamcıoğlu mu olup olmayacağını merak ediliyor. Binlerce Galatasaraylı taraftarın merakla beklediği Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları için artık geri sayım başladı. Peki, Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olduğu Galatasaray başkanlık seçimi sonucu saat kaçta açıklanacak?

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor. Galatasaray başkanlık seçimi için toplanan yaklaşık 9 bine yakın üyenin oy kullanma işlemleri sürmeye devam ediyor. Oy kullanma işlemlerinin bitmesiyle birlikte, sayım aşamasına geçilecek ve en çok oyu alan ismin Dursun Özbek mi yoksa Eşref Hamamcıoğlu mu olduğu belli olacak.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUCU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan başkanlık seçimi oylamaları saat 15.00'da sona erecek. Oylama işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemine geçilecek. Galatasaray başkanlık seçim sonuçlarının akşam saatlerine doğru belli olması bekleniyor.



