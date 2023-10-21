Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı nasıl izlenir? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri de belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş derbisi damga vuracak. Ezeli rakiplerin kritik mücadelesinde nefesler kesilecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı nasıl izlenir? İşte kritik derbi hakkında tüm merak edilenler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Büyük karşılaşma, Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış, Kerem, Zaha, Icardi
Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.