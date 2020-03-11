G.Saray-Beşiktaş derbisi seyircisiz mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ‘corona virüsü’ tehdidi nedeniyle yapılan toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Birçok organizasyonun ertelendiğini dile getiren Kasapoğlu, “Mart ve Nisan aylarındaki 80’den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız” dedi.
Öte yandan hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacağı iddialarına yanıt veren Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Seyirci kısıtlamasını da düşünmüyoruz. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz."
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