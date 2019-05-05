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Galatasaray-Beşiktaş derbisine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

Derbi öncesinde alınan güvenlik önlemleri sırasında stat içerisinden fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri sırasında stat içerisinden fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşım yapan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray-Beşiktaş takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbol müsabakasından önce alınan tedbirler sırasında, müdürlüğümüz kadrosunda görevli bir çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu içerisinden fotoğraf çekilmesi ve bu fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması konusu ile ilgili olarak, tespiti yapılan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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Bekçi Beşiktaş derbi Galatasaray İstanbul Emniyet Müdürlüğü maç

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