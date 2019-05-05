Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

2018–2019 Süper Lig sezonunun sonuna yaklaşırken zirve mücadelesi üç takım arasında geçiyor: Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu akşam oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı şampiyonluk durumunun netleşmesinde kritik bir rol oynayacak. Gerek sarı kırmızılılar gerek siyah beyazlılar gözlerini liderliğe ve şampiyonluğa dikmiş durumdalar. Galatasaray zorlu derbiyi kazanarak Başakşehir maçı öncesi liderliği elde ederek kritik maça bir adım önde çıkmak istiyor. Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması takdirde Galatasaray, Başakşehir maçından da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edebilecek bir pozisyonda olabilir. Beşiktaş'ın ise puan kaybına tahammülü yok. Galatasaray maçından 3 puan alıp Başakehir’in puan kaybetmesini beklemek durumunda. İki takımda büyük ciddiyetle maça odaklanmış durumdalar. Peki son yılların bu en kritik karşılaşmalarından biri olmaya aday Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak. Ayrıca derbi canlı olarak nasıl izlenebilecek?.. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar... Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... Araçtaki pazar kasalarını korumak için kendini siper etti Asil Nadir 78 yaşında baba oldu

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? Fikstüre göre Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Kritik derbiyi Bülent Yıldırım ve ekibi yönetecek. GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN GS-BJK maçını statta izleyemeyecek olanlar karşılaşmayı bEINsports’un canlı yayınında ile izleyebilirler. BEINsports üyeliğiniz yoksa da bu maça özel satın alma yapıp derbiyi canl izleyebilirsiniz. Bunun yanında alternatif olarak Galatasaray Beşiktaş maçını ücretsiz olarak Mynet’in aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz canlı anlatım kanalından da dakika dakika takip edebilirsiniz. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı anlatımına buradan erişebilirsiniz (19.00) MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU Karşılaşma öncesi puan durumu iki takım için de kritik öneme sahip. Lider Başakşehir’in berabere kalması iki takım için de büyük bir fırsat doğuruyor. Özellikle de Galatasaray için... Sarı kırmızılılar maçı kazandıkları taktirde liderlik koltuğuna oturacaklar. Beşiktaş kazandığı taktirde ise ikinciliğe yükselecek ve Şampiyonlar Ligi kotasına girmiş olacak. İşte dev derbi önce puan durumu:

TAKIMLARIN FORM DURUMLARI Galatasaray'ın son 5 maçlık formuna bakıldığında 2 beraberlik 3 galibiyet görülüyor. Sarı kırmızılılar özellikle evinde yüksek bir galibiyet yüzdesiyle oynuyor. Son hafta deplasmanda BB Erzurumspor ile berabere kalmışlardı. Beşiktaş'ın son 5 maçlık performansı da GS ile aynı yani 2 beraberlik ve 3 galibiyetten oluşuyor. Ancak Beşiktaş son 2 haftaki maçını kazanarak bir ivme yakalamış durumda. Beraberliklerinden biri de zorlu bir derbide Fenerbahçe’ye karşıydı. MUHTEMEL 11’LER Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Atiba, Medel, Dorukhan, Ljajic, Lens, Burak GS BJK MAÇINA DAİR İLGİ ÇEKİCİ DETAYLAR Beşiktaş ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray (1B 5M), tek galibiyetini geçen sezon bu statta aldı. (2-0). Beşiktaş'ı konuk ettiği son Süper Lig maçında iki yenilgi alan Galatasaray (1G), daha önceki 12 karşılaşmanın sadece birini kaybetmişti. (10G 1B).

Bu sezon Süper Lig'de devam eden en uzun iki yenilmezlik serisinin sahibi bu maçta karşı karşıya gelecek: Galatasaray (16 maç - 10G 6B) & Beşiktaş (13 maç - 10G 3B). Evinde oynadığı son 27 maçta da gol atan Galatasaray (toplam 77 gol), Süper Lig tarihinde iç sahadaki en uzun ikinci serisini egale etti. En son Ekim 2017'deki Fenerbahçe maçında gol sevinci yaşayamayan sarı kırmızılıların, en uzun serisi 34 maç (Aralık 2000-Kasım 2002). Bu maç, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in Süper Lig tarihindeki 15. karşılaşması olacak. Şenol Güneş rakibi karşısındaki ilk ve son maçını kazanırken, aradaki 12 maçta Fatih Terim yenilmedi (7G 5B). Şenol Güneş'in kariyerinde Fatih Terim'e karşı deplasman galibiyeti bulunmuyor. Galatasaray ve Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan son 27 maçın 26'ında ilk golü atan takım yenilmedi (21G 5B). Galatasaray, 2015/16 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Wesley Sneijder ile ilk golü atan taraf olmasına rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 12 golün 11'i maçların ikinci yarısında gelirken, ilk yarıda atılan tek gol Adem Ljajic'in ligin ilk yarısındaki maçta penaltıdan attığı goldü.