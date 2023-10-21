GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi, canlı nasıl izlenir?

Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım sona erdi. Büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri de belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş derbisi damga vurdu. Ezeli rakiplerin kritik mücadelesinde nefesler kesildi. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi, canlı nasıl izlenir? İşte kritik derbi hakkında tüm merak edilenler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlıyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Büyük karşılaşma, Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış, Kerem, Zaha, Icardi
Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.