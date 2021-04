Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir mi?

Aralarında Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, Juventus gibi takımların da olduğu dev kulüpler kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Avrupa Süper Ligi'ni kurdu. Şu an için 12 takımın katıldığı ligde 15 kulübün kurucu üye olması, her sene değişecek 5 takımla birlike toplam 20 ekibin mücadele edeceği açıklandı.

10 Mayıs 2020'de The Sun, 12 takımın yanında farklı 3 takımın her sene değişmesi öngören bir haber yapmıştı. The Sun o tarihte Galatasaray, Ajax, Celtic gibi takımların da değişmeli olarak bu organizasyonda yer alabileceklerini yazmıştı.

Burada Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'dan oluşan 12 takım öncü diğer üç takım ise her sene değişecek. İddialara göre Galatasaray, Kızılyıldız, Celtic, Ajax, Olympiakos gibi takımların da dönem dönem turnuvaya katılabilir.