Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir mi?

Aralarında Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Milan, Juventus gibi takımların da olduğu dev kulüpler kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Avrupa Süper Ligi'ni kurdu. Şu an için 12 takımın katıldığı ligde 15 kulübün kurucu üye olması, her sene değişecek 5 takımla birlike toplam 20 ekibin mücadele edeceği açıklandı.

Bu noktada alınan bu kararın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e etkisini A Spor yorumcusu Taner Karaman yorumladı. "Bu bir başkaldırı olarak gözüküyor. Bu takımların majör takımlar olması, Şampiyonlar Ligi'nden ve Avrupa Ligi'nden doğrudan ayrılmaları o liglerin kalitesini etkileyecek. Bu durum hem birçok ligi hem de milli takımları etkileyecek gibi gözüküyor."

"Alınan kararla ilgili aynı zamanda bir de yayıncının takdiri var. Yayıncı kuruluşun sahibi aynı zamanda PSG'nin de başkanı. PSG bu nedenle bu oluşumun içinde yer almadı ve sert tepki gösterdi. Avrupa Süper Ligi'nin yayıncısı kim olacak? Bu da başlı başına yeni bir savaşın ortaya çıkacağını gözler önüne seriyor."