Galatasaray - Bursaspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki son iki maçını kazanan Galatasaray, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisini devam ettirmeyi hem de 24 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Schalke 04 mücadelesi öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.

BELHANDA, EMRE, DONK, ONYEKURU VE EREN SAKAT, FERNANDO VE MARIANO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda, Emre Akbaba, Ryan Donk, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok sakatlıkları sebebiyle Bursaspor maçında mücadele edemiyor. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızları Fernando ve Mariano ise Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında... İki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

BURSASPOR'DA 4 EKSİK

Bursaspor'da ise sakatlıkları sebebiyle Abdullahi Shehu, Umut Nayir ve Henri Saivet, Galatasaray karşı forma giyemiyor. Atanasov ise cezalı..