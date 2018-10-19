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Galatasaray - Bursaspor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.10.2018 18:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında Lider Galatasaray evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Son 2 maçını kazanan Galatasaray, Bursaspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek isterken, Bursaspor ise sürpriz peşinde... Peki Galatasaray-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Bursaspor maçının tüm detayları...

Galatasaray - Bursaspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki son iki maçını kazanan Galatasaray, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisini devam ettirmeyi hem de 24 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Schalke 04 mücadelesi öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.

CANLI

BELHANDA, EMRE, DONK, ONYEKURU VE EREN SAKAT, FERNANDO VE MARIANO CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda, Emre Akbaba, Ryan Donk, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok sakatlıkları sebebiyle Bursaspor maçında mücadele edemiyor. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızları Fernando ve Mariano ise Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında... İki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

BURSASPOR'DA 4 EKSİK
Bursaspor'da ise sakatlıkları sebebiyle Abdullahi Shehu, Umut Nayir ve Henri Saivet, Galatasaray karşı forma giyemiyor. Atanasov ise cezalı..

**GALATASARAY - BURSASPOR

STAT: Türk Telekom
SAAT: 20.30
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BURSASPOR: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Aytaç, Badji, Burak, Tunay, Yusuf, Sakho
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

GALATASARAY'IN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

BURSASPOR 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 12 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 12 randevuda 4 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

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