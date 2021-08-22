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Galatasaray'da Arda Turan şoku

22.08.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Randers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

Galatasaray'da Arda Turan şoku

Galatasaray 'ın Danimarka temsilcisi Randers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

34 yaşındaki futbolcunun sol bileğinin iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi tespit edildiği açıklanmıştı. Bu anlamda Arda'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BU AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

"UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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