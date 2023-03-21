Galatasaray'da furyaya dahil oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin açıklamalarının ardından mikrofonu bu kez Dursun Özbek aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...
"Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket önemli bir hareketti. Şu anda geldiğimiz noktada MHK Başkanı Lale Orta'nın görev tanımının dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını görüyoruz. Bunun gerçek olmadığını düşündüm. MHK'nin görev ve yetkisi talimatlarla bellidir. Yayıncı ya da herhangi bir yayın kuruluşuna müdahale etmek gibi bir görevleri yoktur."
"MHK'nın görev ve yetkileri talimatlarda bellidir. Bu görev ve yetkiler içinde, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkarılamayacak bir videonun, VAR odasından çıkarılmasıdır."
"Bir kişi hem savcı, hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcı, hem de hakim olma rolüne soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık."
"Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda!"
"Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği televizyon programıyla ilgili olarak, orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta açıklık getirdi, 'EYT'den istifa etmiş' dedi. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın."
"TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?"
"TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?"
"Kırmızı kart gösterilmesi gereken bir pozisyon, hakemin hareketi o yönde... Peki kim müdahale ediyor da hakemin hareketi değişiyor? Yan hakem mi, VAR mı, kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan hareket Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapıyor? Daha önünüzde 45 dakika var. Amaç belli! Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak."