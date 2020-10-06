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Galatasaray'da gece yarısı Muslera'nın lisansını çıkardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak

Galatasaray'da gece yarısı Muslera'nın lisansını çıkardı

Galatasaray'da transfersiz geçen son günde TFF'ye gönderilen oyuncu listesinde kritik bir hamle yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar forma giyme ihtimali düşük olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak

FATİH TERİM "TUTMAK" İSTİYORDU

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın erken dönme ihtimaline karşın lisansını çıkarmak istediklerini belirtmiş ve, "Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah." ifadelerini kullanmıştı.

muslera

GALATASARAY'IN YABANCI OYUNCULARI

Listedeki 15 yabancı futbolcu, Fernando Muslera Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.

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