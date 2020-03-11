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Galatasaray'da Henry Onyekuru idmana yarıda bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada ağrı hisseden Henry Onyekuru tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray'da Henry Onyekuru idmana yarıda bıraktı

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi mesaisi sürüyor. Teknik Direktör Fatim Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sona pas çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. İdman sırasında Fatih Terim’in oyuncular ile sık sık bir araya gelerek birebir görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, idman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise kulüp doktoru Yener İnce ve Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

(İHA)


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Galatasaray Henry Onyekuru Spor Toto Süper Lig

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