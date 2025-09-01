SPOR

Galatasaray'da kaleci transferinde düğüm çözülüyor! Sarı kırmızılı ekip Trabzospor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ediyor...

Süper Lig devi Galatasaray ezeli rakibi Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın transferi için büyük çaba gösteriyor. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncu ile anlaşırken, bordo mavili ekiple görüşmelerinde sona geldi. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Galatasaray kaleci transferinde aradığını Türkiye’de buldu. Ederson, Senne Lammens ve Donnarumma isimlerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılıların gözünü Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır’a çevirdiği iddia edildi.

UĞURCAN’LA ANLAŞILDI…

Galatasaray da kaleci transferinde düğüm çözülüyor! Sarı kırmızılı ekip Trabzospor dan Uğurcan Çakır ı transfer ediyor... 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun iddialarına göre Galatasaray, Uğurcan Çakır ile anlaştı. Trabzonspor yönetimi, Galatasaray'ın teklifini görüşmek için 'acil' koduyla toplandı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI!

Galatasaray da kaleci transferinde düğüm çözülüyor! Sarı kırmızılı ekip Trabzospor dan Uğurcan Çakır ı transfer ediyor... 2

Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için görüşmelere başladı. Trabzonspor, Uğurcan için pazarlıklara 25 milyon euro'dan başladı.

CİMBOM’UN ÖNERİSİ TAKAS + PARA

Galatasaray da kaleci transferinde düğüm çözülüyor! Sarı kırmızılı ekip Trabzospor dan Uğurcan Çakır ı transfer ediyor... 3

Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek Milli yıldız için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmelerde bulunurken, Özbek’in masaya 20 M€ bonservis bedeli, 5 M€ bonus ve 1 futbolcu verdiği iddia edildi. Takas için kullanılacak futbolcunun ise Yusuf Demir olduğu gelen bilgiler arasında.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza atmak üzere!

Barış Alper Yılmaz'da son dakika! Bir rekor teklif daha...

