Galatasaray'da kaleci transferinde düğüm çözülüyor! Sarı kırmızılı ekip Trabzospor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ediyor...

Galatasaray kaleci transferinde aradığını Türkiye’de buldu. Ederson, Senne Lammens ve Donnarumma isimlerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılıların gözünü Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır’a çevirdiği iddia edildi.

UĞURCAN’LA ANLAŞILDI…

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun iddialarına göre Galatasaray, Uğurcan Çakır ile anlaştı. Trabzonspor yönetimi, Galatasaray'ın teklifini görüşmek için 'acil' koduyla toplandı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI!

Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için görüşmelere başladı. Trabzonspor, Uğurcan için pazarlıklara 25 milyon euro'dan başladı.

CİMBOM’UN ÖNERİSİ TAKAS + PARA

Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek Milli yıldız için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmelerde bulunurken, Özbek’in masaya 20 M€ bonservis bedeli, 5 M€ bonus ve 1 futbolcu verdiği iddia edildi. Takas için kullanılacak futbolcunun ise Yusuf Demir olduğu gelen bilgiler arasında.